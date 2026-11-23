La Fiesta Nacional del Sol 2026 ya vive su cuarta y última noche en el predio del Estadio San Juan del Bicentenario, en Pocito. Con las puertas abiertas de las 20 horas, una importante cantidad de personas comenzaron a recorrer el lugar. La celebración transita su jornada de despedida con entrada libre y gratuita para todos los visitantes.

Desde la apertura, el público comenzó a llegar para disfrutar de las distintas propuestas que ofrece la feria. Familias, grupos de amigos y visitantes aprovechan la oportunidad para recorrer los stands, conocer los emprendimientos locales, disfrutar de la gastronomía y compartir una última noche en uno de los eventos más convocantes de la provincia.

Con entrada gratuita, los sanjuaninos aprovecharon la última jornada para recorrer la feria. (Foto: DIARIO HUARPE)

Esta jornada tiene un condimento especial: se trata de una fecha adicional que permitió recuperar parte de las actividades que habían quedado pendientes tras la suspensión del sábado 21 de noviembre, cuando las fuertes ráfagas de viento Zonda obligaron a interrumpir el funcionamiento de la feria.

En esta oportunidad, el ingreso es gratuito y no hace falta contar con una entrada adquirida previamente. De esta manera, tanto los sanjuaninos como los turistas tienen la posibilidad de acercarse al predio y disfrutar de las propuestas de la Fiesta Nacional del Sol.

Una importante fila de personas se formó en los accesos al predio del Bicentenario para ingresar a la última noche. (Foto: DIARIO HUARPE)

Omega, el encargado de ponerle música a la despedida

Uno de los momentos más esperados de esta última noche será la presentación de Omega. La banda sanjuanina tendrá a su cargo el cierre musical de la edición 2026, con un espectáculo a puro cuarteto en el escenario La Peña.

La expectativa está puesta en el grupo local, que promete hacer bailar al público y despedir la fiesta con sus canciones. Así, la música será protagonista de las últimas horas de una celebración que durante cuatro jornadas reunió espectáculos, cultura, gastronomía y emprendimientos sanjuaninos.

Con entrada gratuita, una importante convocatoria y Omega como broche de oro, la Fiesta Nacional del Sol se prepara para bajar el telón de su edición 2026.