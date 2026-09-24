La FNS busca 450 artistas para su espectáculo central

La organización de la Fiesta Nacional del Sol abrió este jueves 24 de septiembre la convocatoria para los artistas que quieran participar del espectáculo central que se realizará en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, en el marco de la temática vinculada al Parque Triásico. La inscripción permanecerá abierta hasta el 1 de octubre a través de la página oficial de la Fiesta Nacional del Sol.

La convocatoria está dirigida a distintas disciplinas artísticas, entre ellas danza, actuación, títeres, circo, clown y mimo. Además, como novedad para esta edición, podrán participar niños de entre 7 y 12 años. En estos casos, la organización aclaró que deberán estar acompañados por un adulto, según las condiciones que se informarán durante el proceso de inscripción.

Una vez finalizado el período de inscripción, el casting se desarrollará los días 2, 3 y 4 de octubre en espacios ubicados sobre calle 25 de Mayo. De la convocatoria surgirán los 450 artistas que integrarán el espectáculo central.

Según explicaron desde la organización, los artistas seleccionados recibirán una remuneración por su participación y contarán con un seguro de vida. El monto del estipendio será informado próximamente.

Artistas itinerantes y una temática centrada en los dinosaurios

Una de las características de la convocatoria será que los artistas no estarán destinados únicamente al escenario del Velódromo. El casting también apunta a conformar el elenco de artistas itinerantes que recorrerán distintos sectores del predio durante la Fiesta Nacional del Sol.

La propuesta estará vinculada directamente con el eje temático de esta edición. Los artistas podrán caracterizarse como dinosaurios y paleontólogos, con intervenciones pensadas para sorprender al público en diferentes puntos del predio e incluso, según anticiparon, con posibles acciones en espacios de la ciudad antes del comienzo de la fiesta.

Pablo Pastor, integrante del equipo a cargo de la propuesta artística, explicó que durante las audiciones se entregará una consigna para evaluar las habilidades y particularidades de cada postulante. El objetivo será conformar elencos diversos, sin limitarse a personas de una misma edad, género o disciplina.

La organización también confirmó que se mantendrá el criterio de participación del cupo femenino. Para esto se trabajará mediante un convenio con el Ministerio de Desarrollo Humano, junto a los equipos artísticos.

Un espectáculo inspirado en la paleontología sanjuanina

El espectáculo tendrá como eje al Parque Provincial Ischigualasto y buscará poner en escena la riqueza paleontológica de San Juan. La propuesta, sin embargo, no se limitará al período Triásico, ya que también abordará otras etapas de la historia geológica de la provincia.

El guion estará orientado a estimular la educación científica y tendrá como protagonista a la historia de un paleontólogo desde su infancia hasta su vida adulta. La propuesta buscará recuperar la curiosidad de los niños por los dinosaurios y los fósiles y combinarla con tecnología y despliegue escénico.

Desde la organización anticiparon además que el guion incluirá la historia de un reconocido geólogo que posteriormente se convirtió en paleontólogo y que tuvo un papel destacado en los descubrimientos realizados en San Juan y en la historia del Museo de Ciencias Naturales de la provincia. Su identidad será revelada en los próximos días.

Las funciones del espectáculo central continuarán a las 21 horas. La propuesta, no obstante, comenzará para el público desde el ingreso al predio, con intervenciones artísticas distribuidas en distintos sectores durante la jornada.