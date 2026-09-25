La FNS busca titiriteros para dar vida a sus marionetas de dinosaurios

La próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol 2026 tendrá a los títeres y titiriteros como protagonistas de una parte de su propuesta itinerante. Con la temática del Parque Triásico como eje, la organización busca artistas que puedan manipular las marionetas de dinosaurios que recorrerán distintos sectores de la fiesta y tomarán contacto directo con el público.

Maru Pérez, productora de Itinerantes, explicó que el equipo creativo ya trabaja sobre el guion y que una de las búsquedas específicas estará destinada a quienes tengan formación o experiencia en el oficio de los títeres. La propuesta contempla la utilización de figuras de diferentes dimensiones y características, entre ellas dinosaurios gigantes y ejemplares voladores.

“Vamos a hacer una investigación en ese mundo que es el títere”, señaló Pérez al describir el trabajo que se realizará para definir la puesta. La producción contará además con dos personas especializadas en el oficio del títere, cuyos nombres todavía no fueron revelados.

Una búsqueda específica para los titiriteros

El casting para artistas itinerantes estará dividido por categorías y una de ellas será la de títeres. La intención es encontrar intérpretes que, además de conocer las técnicas de manipulación, puedan integrarse a una propuesta escénica que combina actuación, movimiento e interacción con el público.

Pérez explicó que se tendrá en cuenta la experiencia de los postulantes con la manipulación de objetos y las distintas posibilidades expresivas que ofrece el títere. En este caso, el desafío estará vinculado especialmente con el manejo de las marionetas de dinosaurios que formarán parte de la intervención.

La productora también remarcó que el perfil buscado no se limitará a la destreza técnica. La capacidad corporal, la precisión, la mirada, la escucha y el ritmo serán aspectos importantes para quienes deban dar movimiento a las figuras.

“El artista tiene que estar también involucrado con respecto a todo lo que es la música, el cuerpo, lo corporal, la precisión, la mirada, la escucha, el ritmo”, explicó.

Dinosaurios que interactuarán con el público

Las marionetas serán parte de una caravana de dinosaurios que recorrerá distintos espacios. La propuesta incluirá personajes como un científico loco, un influencer y un paleontólogo preocupado por la extinción de estas especies.

Los titiriteros tendrán así un rol central en la construcción de esos encuentros con el público. Los dinosaurios no estarán limitados a una presentación sobre un escenario, sino que aparecerán durante los recorridos por la fiesta como parte de las intervenciones artísticas itinerantes.

La propuesta también incorporará música en vivo y percusión, junto con otros artistas de teatro, circo y clown. La intención es que las marionetas de dinosaurios se integren a una puesta colectiva y dinámica.

Según anticipó Pérez, la producción busca que quienes se acerquen a la Fiesta Nacional del Sol puedan encontrarse con estas criaturas en distintos momentos y lugares, como parte de una experiencia artística vinculada con la temática paleontológica.

La convocatoria está destinada a quienes quieran formar parte de esta propuesta y tengan experiencia en títeres o interés en desarrollarse dentro de esta disciplina. Desde la producción remarcaron que cada postulante podrá elegir la categoría con la que más se identifique al momento de presentarse al casting.