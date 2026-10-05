Lara López Calvo fue confirmada como la primera speaker de las charlas inspiracionales del FNS Forum 2026, una de las propuestas que formarán parte de la próxima Fiesta Nacional del Sol.

La economista y magíster en Finanzas estará en San Juan el jueves 19 de noviembre, de 16 a 22, en el Teatro del Bicentenario, donde brindará una conferencia destinada especialmente a quienes tienen emprendimientos y pequeñas y medianas empresas.

La propuesta busca acercar herramientas, experiencias y conocimientos que permitan a quienes están desarrollando proyectos conocer nuevas alternativas para tomar decisiones y planificar sus próximos pasos.

Las preguntas que responderá

Durante su exposición, López Calvo abordará algunos de los principales interrogantes que aparecen al momento de desarrollar un negocio: ¿cómo financiar un emprendimiento?, ¿en qué invertir? y ¿cómo planificar el próximo paso?

Su participación estará centrada en acercar conceptos vinculados con las finanzas de una manera práctica y accesible para emprendedores y Pymes.

El formato de las charlas contemplará 40 minutos de exposición y otros 20 minutos destinados a las preguntas del público, por lo que los asistentes podrán interactuar con la especialista.

Quién es Lara López Calvo

López Calvo es economista, egresada de la Universidad de Buenos Aires, y magíster en Finanzas por la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina.

Desde hace años analiza la coyuntura económica en distintos medios de comunicación nacionales, con el objetivo de acercar los conceptos de la macroeconomía a situaciones de la vida cotidiana.

Además, creó una de las comunidades de finanzas más grandes de Argentina, desde donde impulsa la educación financiera con un enfoque práctico y accesible.

En 2025 recibió la distinción Joven de Excelencia otorgada por el Rotary Club por su aporte a la educación financiera.

Todavía faltan dos speakers

La organización del FNS Forum anticipó que próximamente se anunciarán los otros dos speakers que completarán el ciclo de charlas inspiracionales.

El objetivo de esta propuesta es reunir a tres referentes de alcance nacional para compartir experiencias y herramientas con quienes están construyendo proyectos y emprendimientos en San Juan.

Cómo participar

Las charlas inspiracionales del FNS Forum 2026 serán gratuitas, aunque requerirán inscripción previa.

El formulario para registrarse será difundido próximamente por la organización. Por el momento, Lara López Calvo es la primera expositora confirmada para el encuentro del 19 de noviembre en el Teatro del Bicentenario.