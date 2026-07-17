La forma fácil y casera de hacer yogur con muy pocos ingredientes

La preparación requiere tres litros de leche entera, idealmente fresca y pasteurizada, junto con un pote de yogur natural sin azúcares ni agregados aromáticos. El proceso se inicia al calentar el líquido en una olla hasta alcanzar los 85 grados. Quienes no posean un termómetro pueden identificar el punto justo cuando la superficie comienza a humear de manera notoria, evitando que llegue a hervir. Posteriormente, se debe enfriar el contenido hasta los 45 grados, momento en que el líquido se percibe caliente al tacto pero sin llegar a quemar la piel.

Una vez alcanzada esa temperatura, se incorpora el yogur natural agitando de forma suave para lograr una correcta integración de los componentes. El recipiente debe taparse por completo para dar inicio a una fermentación que se extenderá entre ocho y 12 horas. Para mantener el calor necesario, resulta efectivo envolver la olla con alguna manta gruesa o resguardarla dentro del horno apagado manteniendo su luz interna encendida. Al cumplirse ese lapso, el producto se traslada a la heladera por un mínimo de cuatro horas para consolidar su firmeza.

Consumir esta variante casera ofrece múltiples ventajas nutricionales respaldadas por la Escuela de Salud Pública de Harvard. La institución destaca que este alimento suministra calcio, proteínas, vitamina B12 y probióticos esenciales para equilibrar la microbiota del intestino y optimizar los procesos de digestión. Al ser elaborado artesanalmente, se prescinde por completo de los conservantes y endulzantes artificiales habituales en las góndolas comerciales.

Para optimizar los resultados, se sugiere emplear leche entera ya que otorga una textura notablemente más cremosa. En caso de preferir una consistencia similar al estilo griego, se puede filtrar el suero volcando la preparación sobre un lienzo fino o un filtro de café durante algunas horas. Asimismo, es factible reservar una pequeña porción del resultado final para utilizarla como base fermentadora en las próximas tres o cuatro tandas. Finalmente, la personalización admite el agregado de canela, esencia de vainilla o ralladura de limón tras la fermentación, así como el acompañamiento con frutas secas, granola, miel o semillas al servir.