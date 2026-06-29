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La forma más fácil y económica de hacer huevos rellenos
POR REDACCIÓN
La elaboración de platos clásicos encuentra versiones renovadas mediante técnicas de preparación ágil. Felicitas Pizarro presentó una alternativa de huevos rellenos que demanda 15 minutos de trabajo total. La receta se caracteriza por una base de aceitunas, alcaparras y anchoas que otorgan un perfil de sabor intenso a la preparación final.
El procedimiento inicia con la cocción de seis huevos en agua hirviendo por un periodo de 10 minutos. Una vez listos, se deben enfriar bajo agua corriente, pelar con cuidado y cortar al medio de forma longitudinal. Las claras se reservan mientras que las yemas se destinan al relleno procesado.
La estructura de la pasta interna requiere la elaboración de una lactonesa casera. Para este aderezo se utilizan 70 ml de leche, 70 ml de aceite de oliva y 70 ml de aceite neutro. La mezcla se completa con una cucharada de ajo en polvo, sal y pimienta, procesando los elementos en un recipiente alto con un mixer hasta alcanzar una emulsión estable.
Para el armado final, se integran en una procesadora las yemas cocidas con un cuarto de taza de la lactonesa obtenida, un cuarto de taza de aceitunas descarozadas y una cucharada de alcaparras. También se añade una anchoa, una cucharada de mustard, una de salsa inglesa y una de vinagre. El toque cítrico lo aporta la ralladura de medio limón.
El resultado debe ser una crema suave y homogénea que se coloca dentro de las claras utilizando una cuchara o manga pastelera. La presentación se completa con hierbas frescas picadas, una pizca de pimentón y un hilo de aceite de oliva. Este plato se sirve frío y funciona como una opción para mesas de celebraciones o aperitivos informales.