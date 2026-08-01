La forma más fácil y económica de hacer las mejores tortas fritas

La gastronomía argentina mantiene vigentes las enseñanzas de Doña Petrona C. de Gandulfo, especialmente en sus preparaciones más simples. Para elaborar sus famosas tortas fritas se necesitan 500 gramos de harina de trigo, 4 cucharadas de grasa vacuna o manteca, 2 cucharaditas de sal y cerca de media taza de agua tibia.

El procedimiento comienza tamizando la harina en un recipiente amplio para luego incorporar la sal y la materia grasa en el centro. El agua se suma de manera gradual hasta conformar un bollo suave. Un factor determinante en el resultado final es dejar descansar la preparación bajo un paño durante 30 minutos, lo que permite que el gluten se relaje y la masa sea más liviana.

Una vez finalizado el reposo, se deben formar bollitos y estirarlos sin que queden demasiado gruesos. El gran secreto para un cocinado parejo consiste en realizar una pequeña incisión en la parte central de la masa. Este detalle evita que se infle de forma desproporcionada y garantiza una superficie crocante con un interior tierno.

Finalmente, se sumergen en abundante grasa o aceite caliente hasta que doren de ambos lados. Al retirarlas, es necesario usar papel absorbente para quitar el exceso de fritura. Aunque el consumo tradicional es con mate durante los días fríos o lluviosos, también se sugiere acompañarlas con café con leche o té, y opcionalmente espolvorearlas con azúcar.