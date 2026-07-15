La Selección Argentina ya tiene definido el equipo para afrontar uno de los partidos más importantes del Mundial 2026. Este miércoles, desde las 16, la Albiceleste enfrentará a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por una de las semifinales, y Lionel Scaloni decidió realizar una única modificación respecto al equipo que eliminó a Suiza.

La principal novedad es el ingreso de Giuliano Simeone por Rodrigo De Paul, una decisión que sorprendió en la previa, ya que hasta las últimas horas el principal candidato para ocupar ese lugar era Nicolás González.

La apuesta de Scaloni

El hijo de Diego "Cholo" Simeone tendrá su segunda titularidad en la Copa del Mundo, luego de haber estado desde el arranque frente a Jordania durante la fase de grupos.

La elección responde a una cuestión táctica. El cuerpo técnico considera que Giuliano Simeone está más acostumbrado a desempeñarse como volante por la derecha, colaborando tanto en ataque como en defensa delante del lateral Nahuel Molina, una característica que puede resultar clave para neutralizar el juego inglés.

La decisión también marca un momento poco habitual para Rodrigo De Paul, uno de los futbolistas más importantes del ciclo Scaloni y una pieza fundamental en los títulos obtenidos por la Selección. El mediocampista ya había estado en duda para ser titular frente a Egipto y, finalmente, perdió su lugar en el once inicial para esta semifinal.

El once de Argentina

Con esta variante, la Albiceleste apostará por mantener la estructura que le permitió avanzar hasta las semifinales y buscará meterse en una nueva final mundialista con Lionel Messi como principal referencia ofensiva.

La probable formación de Argentina es: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Con el equipo confirmado, Argentina buscará superar a Inglaterra y dar otro paso hacia el gran objetivo: disputar una nueva final del Mundial y seguir soñando con defender el título conseguido en Qatar 2022.