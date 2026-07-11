Suiza ultima detalles para enfrentar a la Selección Argentina este sábado, desde las 22, por los cuartos de final del Mundial 2026. El entrenador Murat Yakin ya tiene prácticamente definido el equipo titular, aunque no podrá contar con Johan Manzambi, una de las principales figuras del plantel.

El mediapunta de 20 años, que juega en el Friburgo de Alemania, quedó descartado debido a una lesión en la rodilla izquierda sufrida durante un entrenamiento. El futbolista ya se había perdido el encuentro ante Colombia por los octavos de final y finalmente tampoco podrá estar presente frente al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

"Lamentablemente, Johan aún no puede jugar. Hemos intentado que se recupere, pero es demasiado pronto para que juegue", explicó Yakin durante la conferencia de prensa previa al partido.

La ausencia de Manzambi representa una baja importante para el seleccionado suizo. El futbolista se convirtió en una de las revelaciones del Mundial, donde anotó tres goles y repartió dos asistencias, actuaciones que despertaron el interés del Newcastle inglés para la próxima temporada.

Sin modificaciones respecto del equipo que eliminó a Colombia en la definición por penales, Rubén Vargas volvería a ocupar el lugar del mediapunta lesionado. La única incógnita del entrenador pasa por definir quién acompañará el ataque desde la mitad de la cancha.

Dan Ndoye se perfila para jugar por una de las bandas y Vargas por la otra, mientras que el puesto de enlace será disputado entre Fabian Rieder y Djibril Sow.

La probable formación de Suiza para enfrentar a la Selección Argentina estará integrada por Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi y Ricardo Rodríguez; Remo Freuler y Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo.