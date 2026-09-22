La Fórmula 1 analiza modificar el cierre de la temporada 2026 debido a la tensión que atraviesa Medio Oriente. Ante la posibilidad de que los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi no puedan disputarse, la categoría evalúa trasladar la definición del campeonato al circuito de Imola, en Italia, el próximo 6 de diciembre. Por el momento, no hay una decisión oficial y la resolución podría tomarse a comienzos de octubre.

La alternativa italiana comenzó a tomar forma mientras los organizadores de las dos fechas previstas en el Golfo continúan con sus preparativos. Según los reportes publicados, la organización de la Fórmula 1 ya realizó reservas hoteleras en Imola y avanzó en conversaciones para contar con la infraestructura necesaria en caso de que deba trasladarse la última fecha.

La situación de seguridad

El escenario está condicionado por la situación de seguridad en Medio Oriente. Qatar tiene previsto recibir a la Fórmula 1 el 29 de noviembre y Abu Dhabi sería el escenario de la última carrera del año. Sin embargo, los recientes episodios de violencia en la región volvieron a poner bajo análisis la realización de ambas competencias.

Las autoridades de Qatar y Emiratos Árabes Unidos sostienen que pueden garantizar la seguridad para los eventos. La Fórmula 1, en tanto, mantiene abierta la posibilidad de modificar el calendario y espera la evolución del panorama internacional antes de tomar una determinación definitiva.

Uno de los factores que podría acelerar la decisión es una eventual alerta de viaje emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido. Una recomendación de ese tipo tendría impacto sobre los equipos y trabajadores de la categoría, muchos de ellos vinculados con el Reino Unido.

Imola, el posible escenario

El Autódromo Enzo e Dino Ferrari, conocido como Imola, aparece como la principal alternativa para recibir la última carrera del campeonato. La fecha prevista sería el 6 de diciembre, aunque organizar un Gran Premio en Italia durante el invierno europeo también implicaría modificaciones logísticas.

Las bajas temperaturas y las condiciones del terreno limitarían la instalación de algunas tribunas y obligarían a restringir las zonas de estacionamiento a superficies pavimentadas. También se analiza un esquema de transporte interno mediante autobuses para facilitar los desplazamientos dentro del circuito.

Una definición especial

El eventual traslado también tendría una particularidad deportiva. Kimi Antonelli, piloto italiano de Mercedes, lidera actualmente el campeonato y podría tener la posibilidad de definir el título ante el público de su país si la competencia finalmente se disputa en Imola. El italiano aventaja por 81 puntos a su compañero de equipo George Russell.

Mientras la categoría define qué ocurrirá con las últimas fechas, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Azerbaiyán. La carrera principal será el sábado 26 de septiembre a las 9 de Argentina y tendrá a Franco Colapinto nuevamente en pista.

La clave periodística es presentar a Imola como “plan B” y no como una sede ya confirmada, porque la decisión de la F1 todavía depende de cómo evolucione la situación en Medio Oriente.