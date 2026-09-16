La Fórmula 1 ya tiene definido su calendario para la temporada 2027, que volverá a contar con 24 Grandes Premios. El campeonato comenzará el 14 de marzo en el circuito de Sakhir, en Baréin, y finalizará el 12 de diciembre en Abu Dhabi. La programación fue aprobada por el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA.

La actividad oficial comenzará incluso antes de la primera carrera, ya que las pruebas de pretemporada están previstas en Baréin entre el 24 y el 27 de febrero.

Después de Baréin, el calendario continuará con Arabia Saudita, Australia, Japón y China. Luego llegará el turno de Miami y Canadá, antes de continuar con el resto de las fechas europeas y americanas.

(X@AlpineF1Team)

Diez carreras con formato Sprint

Una de las principales novedades será el aumento de las fechas con Sprint. En 2027 habrá diez fines de semana con este formato, frente a los seis previstos para la temporada 2026. Entre los escenarios que tendrán Sprint estarán Mónaco, Canadá, Japón, Australia, Gran Bretaña, Brasil y Abu Dhabi.

Mónaco tendrá por primera vez una carrera Sprint. El histórico circuito callejero contará además con dos sesiones de clasificación: una destinada a definir la grilla de la Sprint y otra para la carrera del domingo.

Vuelven Portugal y Turquía

El calendario también tendrá dos regresos destacados. El Gran Premio de Portugal volverá a disputarse en el circuito de Portimão el 20 de junio, mientras que Turquía retornará con una carrera en el Istanbul Park el 3 de octubre. Ambos circuitos habían formado parte de calendarios anteriores y fueron utilizados durante las temporadas afectadas por la pandemia.

En contrapartida, Zandvoort no formará parte del calendario 2027 y Barcelona quedará fuera debido al sistema de rotación establecido con Spa-Francorchamps. El Gran Premio de España continuará disputándose en Madrid.

Brasil, una de las fechas con Sprint

Para Sudamérica, el calendario mantiene al Gran Premio de São Paulo, que tendrá formato Sprint. México también continuará dentro del campeonato, mientras que Argentina no aparece entre las 24 fechas anunciadas para 2027.

Así, la Fórmula 1 volverá a completar una temporada de 24 carreras, con diez fines de semana Sprint y una combinación de circuitos tradicionales, escenarios recientes y dos regresos históricos.