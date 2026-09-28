La fortuna que pagará América TV si nombra el escándalo de Tini

El conflicto judicial que involucra al entorno cercano de Tini Stoessel dio un giro decisivo en los tribunales y sacudió al periodismo de espectáculos. Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y Francisco Stoessel impulsaron acciones legales directas contra figuras de la pantalla y la emisora América TV para frenar la difusión de datos personales.

La información fue confirmada al aire por la periodista Marina Calabró durante la emisión de Primicias Ya. "Llegó la primera medida cautelar de los Stoessel: Alejandro, Fran y también Mariana Muzlera", reveló la conductora sobre el reclamo impulsado por los allegados de la artista pop.

A pesar de una negativa inicial en la justicia, la apelación en segunda instancia derivó en un fallo favorable para los demandantes. "Presentaron una medida cautelar contra un colega, la primera instancia no les hizo lugar, apelaron, fueron a Cámara y la Cámara les dio la derecha en un punto muy particular", explicó la comunicadora.

La resolución impone un freno concreto a los contenidos emitidos en el ciclo LAM y afecta de forma directa al panelista Pepe Ochoa, extendiéndose a la programación general de la señal de aire y sus plataformas digitales.

El escrito legal dispone "que se abstengan, por sí o por interpósita persona en el programa LAM, como así también en cualquier otro programa televisivo, señal, sitio web, canal de streaming [...] a leer, transcribir, reproducir y difundir todo tipo de contenido vinculado a resúmenes de tarjetas de crédito y débito, extractos bancarios, historiales de compras, pagos, deudas, créditos [...] en titularidad de Francisco Stoessel, Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel, como así también se abstengan a difundir los domicilios de entrega".

Aunque el canal podrá continuar informando sobre la controversia pública, no podrá divulgar ningún detalle financiero o privado de los involucrados. "Pidieron que Pepe, LAM y América no puedan hablar de ellos, pero la Justicia dijo: 'No, van a poder seguir hablando de ustedes, lo único que no van a poder hacer es hablar de cuestiones crediticias, bancarias, de gastos, ni informar domicilio de ninguno de ustedes'", aclaró la periodista.

Para asegurar el estricto cumplimiento del dictamen, la Cámara fijó una penalización económica severa. "Cada vez que se viole esta demanda judicial, hay un punitorio dado por la Justicia que es de $1500000 por mención que contradiga al documento", detalló Calabró sobre el monto dispuesto por cada infracción cometida.

El clima entre los profesionales de los medios refleja inquietud por el antecedente establecido en este caso mediático. "La amenaza de Stoessel empieza a hacerse realidad, no sabemos si es la primera de varias", cerró la conductora ante el nuevo marco legal impuesto.