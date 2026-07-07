A pocas horas del partido entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, Claudio "Chiqui" Tapia volvió a cumplir con una tradición que se repite antes de cada compromiso importante de la Albiceleste.

Desde Atlanta, ciudad que albergará el encuentro, el presidente de la AFA compartió en sus redes sociales la ya clásica foto cábala junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul, dos de los referentes del plantel que conduce Lionel Scaloni.

La tradición que se repite antes de cada partido

En la imagen, Tapia aparece sentado en un sillón mientras comparte unos mates con Messi y De Paul, quienes posan sonrientes para la fotografía. La postal se convirtió en una costumbre durante los últimos grandes torneos y volvió a aparecer en la antesala de un duelo clave para las aspiraciones argentinas.

Junto a la publicación, el dirigente dejó un mensaje de aliento para todo el equipo y los hinchas. "Vamos todos juntos por un paso más. El país entero unido por el mismo sueño", escribió el titular de la Asociación del Fútbol Argentino.

Argentina busca el pase a cuartos de final

La Selección Argentina enfrentará a Egipto con el objetivo de avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni llega como uno de los candidatos al título y buscará mantener el nivel que mostró durante la fase de grupos.

Mientras los jugadores ultiman los detalles para el compromiso, la imagen de Tapia junto a Messi y De Paul volvió a captar la atención de los fanáticos, que consideran esa fotografía como una de las tantas cábalas que acompañan el exitoso ciclo de la Albiceleste.

Con la expectativa en aumento y el sueño mundialista intacto, Argentina saldrá a la cancha con la ilusión de dar un nuevo paso rumbo al bicampeonato del mundo.