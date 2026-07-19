A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Claudio "Chiqui" Tapia volvió a cumplir con uno de los rituales que ya se transformó en una tradición para los hinchas de la Selección. El presidente de la AFA publicó en sus redes sociales la clásica foto junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul, una imagen que se repite antes de cada partido decisivo.

La postal fue tomada en la concentración del equipo dirigido por Lionel Scaloni y rápidamente se viralizó entre los fanáticos, que la consideran una de las principales cábalas de la era más exitosa de la Albiceleste.

Junto a la fotografía, Tapia dejó un mensaje cargado de ilusión en la previa del encuentro que definirá al campeón del mundo.

"Llegó el día más esperado por todos los argentinos. A miles de kilómetros podemos sentir el aliento y el cariño de cada uno de ustedes. Estamos cerca. Estamos juntos. ¡Vamos, Argentina!", escribió el titular de la AFA.

Chiqui Tapia y la foto cábala junto a Messi y De Paul en la previa del partido. (Gentileza)

Una imagen que ya es un símbolo

La fotografía entre Tapia, Messi y De Paul se convirtió en un clásico desde el ciclo de Lionel Scaloni. El dirigente la compartió antes de las finales de la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022, la Finalissima 2022, la Copa América 2024 y ahora volvió a repetir el ritual en la antesala de la definición del Mundial 2026.

Para muchos hinchas, la imagen ya forma parte del repertorio de cábalas que acompañan a la Selección en los momentos más importantes.

Argentina va por otra página histórica

Con el respaldo de millones de argentinos y el plantel concentrado en el objetivo, la Albiceleste buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 cuando enfrente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La publicación de Tapia volvió a despertar el entusiasmo de los fanáticos, que inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y esperanza para un equipo que intentará escribir una nueva página dorada en la historia del fútbol argentino.