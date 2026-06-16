La previa del debut de la Selección Argentina en el Mundial tuvo una imagen que se repitió después de varios meses y que ya forma parte de los rituales del equipo. Claudio Tapia compartió en sus redes sociales una fotografía junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul, una postal que comenzó durante la Copa América 2021 y que volvió a aparecer antes del encuentro frente a Argelia.

La imagen fue publicada por el presidente de la AFA horas antes del partido que marcará el inicio del recorrido argentino en el certamen. En la foto aparecen Tapia, Messi y De Paul sonrientes, mientras un mate acompaña la escena que se volvió habitual en los grandes torneos de la Selección Argentina.

"Todos juntos", escribió Tapia en el comienzo de su publicación. Luego agregó la frase "Por la bandera la vida yo doy", acompañando una fotografía que rápidamente fue compartida por los hinchas en las redes sociales.

La llamada "foto cábala" se instaló durante la Copa América 2021, torneo que la Selección Argentina conquistó en Brasil. Desde entonces, la imagen se repitió en distintos momentos importantes del ciclo encabezado por Lionel Scaloni y quedó asociada a los éxitos recientes del equipo nacional.

Mientras la publicación de Tapia ganaba repercusión, otro de los nombres ligados a la historia reciente de la Albiceleste también se hizo presente en la previa. Ángel Di María, retirado de la Selección Argentina desde la obtención de la Copa América 2024, compartió un mensaje de apoyo para el plantel y el cuerpo técnico.

"Hoy arranca una nueva ilusión y solo quiero decirles, con la mano en el corazón, que estamos con ustedes hasta el fin del mundo", escribió el actual jugador de Rosario Central. El campeón del mundo también señaló que ahora vive esta etapa desde el lugar del hincha y destacó que la ilusión del plantel es compartida por millones de argentinos.

Con la reaparición de la foto entre Tapia, Messi y De Paul, y el mensaje de respaldo de Di María, la Selección Argentina llegó al debut mundialista acompañada por símbolos y protagonistas de una de las etapas más exitosas de su historia reciente.