La foto con la que Vicuña se burló de Icardi tras el escándalo con sus hijas

En medio de la grave denuncia contra Mauro Icardi presentada por Wanda Nara, el actor Benjamín Vicuña publicó una foto con su hijo Amancio. El hecho cobró relevancia periodística mientras el periodista Mauro Szeta informaba detalles del acta policial sobre el conflicto familiar. La panelista Yanina Latorre sumó precisiones sobre el momento en que comenzó el episodio.

Según la reconstrucción de Yanina Latorre, el futbolista retiró a sus hijas del colegio a las 10 de la mañana, interrumpiendo el examen de una de las menores. La situación generó alarma por la tarde cuando una de las niñas buscó auxilio desde una computadora enviando un correo electrónico al no tener su teléfono celular.

El impacto del conflicto salpica el entorno de Benjamín Vicuña ya que sus hijos Magnolia y Amancio conviven en la residencia de la China Suárez. El contexto reflota pasadas diferencias entre los artistas por el régimen escolar de los menores. En ese marco tenso, el intérprete chileno eligió publicar un abrazo protector con su niño.