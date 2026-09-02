La foto con un arma que complica la situación de Callejero Fino en la cárcel

Una imagen comprometedora complica la situación procesal de Simón Natanael Alvarenga, conocido popularmente como Callejero Fino. El referente del RKT atravesó un operativo policial el último sábado en Tigre, donde fue aprehendido luego de que efectivos hallaran una pistola Glock calibre .40, con la numeración limada, dentro de su camioneta Amarok que circulaba sin patente y con vidrios polarizados.

A pesar de que el artista negó ser el dueño de la pistola en su declaración, se filtró una captura exhibida en el programa DDM conducido por Mariana Fabbiani que desmintió la tranquilidad del entorno. En la imagen se observa a un sujeto con una gorra del club Racing mostrándole al cantante un maletín abierto de la firma Glock con un artefacto de fuego en su interior. En el registro visual, el intérprete sonríe mientras observa el estuche con la pieza que pareciera coincidir con el calibre secuestrado en el procedimiento.

Aunque se observa claramente un número "4" en la toma gráfica, el dígito posterior resulta ilegible, razón por la cual no queda confirmado de forma tajante que se trate del arma incautada por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, este material difundido alimentó los rumores mediáticos que apuntan a un presunto "respaldo de la barra brava de Avellaneda" hacia el referente musical.

Aunque no existe información judicial firme que confirme la participación del grupo en el hecho, la difusión del material audiovisual podría complicar la versión defensiva del artista. La aparición de la toma donde interactúa con el maletín introduce a un inesperado actor en la causa de Callejero Fino y suma sospechas directas sobre el origen del elemento secuestrado durante el procedimiento en la zona norte del conurbano.