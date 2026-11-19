Candela Arizaga y Facundo Moyano vuelven a estar en el centro de la escena mediática tras publicar una imagen que despertó fuertes rumores de embarazo. Luego de atravesar una etapa muy conflictiva meses atrás, la modelo y el dirigente político se muestran reconciliados y disfrutando de su presente sentimental. Esta vez, una historia en la cuenta de Instagram de la influencer encendió todas las alarmas entre sus seguidores sobre la posibilidad de agrandar la familia.

En la fotografía difundida en redes sociales, que fue editada mediante inteligencia artificial, se observa a la pareja posando muy sonriente frente a un espejo. El detalle que captó toda la atención es que ambos aparecen abrazando con cariño a un niño en el medio, simulando una clásica postal familiar. Además, la joven acompañó la publicación con un emoji de emoción, un corazón blanco y una pregunta muy sugerente: "¿Se imaginan?".

Esta publicación cobró mayor relevancia porque, apenas unos días atrás, la modelo había sido consultada directamente sobre versiones de embarazo y eligió guardar silencio. Cabe recordar que la pareja ya había generado repercusiones cuando ella habló sobre sus proyectos compartidos y lanzó la frase "Puede salir bien o mal". Aunque ninguno de los dos confirmó la llegada de un bebé ni planes inmediatos de paternidad, el posteo volvió a instalar las especulaciones.

El presente de reconciliación contrasta por completo con el escándalo que protagonizaron a principios de agosto, hace exactamente tres meses. En aquel momento, trascendieron imágenes de ambos corriendo en la vía pública en medio de un episodio confuso. Los policías que intervinieron indicaron que la influencer había denunciado violencia de género por parte del hijo de Hugo Moyano, mientras que el dirigente dio otra versión vinculada a un presunto consumo de estupefacientes.

A raíz de esa situación, se abrió una investigación judicial y se dictó una medida perimetral contra el político para proteger a la joven. Sin embargo, tiempo después la Justicia levantó la restricción y ambos decidieron apostar nuevamente a la relación. Hoy, lejos de aquel conflicto legal y mediático, vuelven a captar las miradas por una imagen que invita a pensar en un futuro como padres.