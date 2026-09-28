La foto de Gisela Dulko que desató una catarata de burlas a Fernando Gago

Una simple publicación en Instagram bastó para que el nombre de Fernando Gago se volviera tendencia sin que nadie lo etiquetara de forma directa. La encargada de activar las interacciones fue Gisela Dulko, quien compartió un par de postales entrenando en el gimnasio. Luciendo ropa deportiva ajustada al cuerpo, la deportista dejó en claro el excelente estado físico que mantiene, lo que desencadenó una avalancha de interacciones en cuestión de minutos.

El impacto visual de las imágenes derivó rápidamente en un aluvión de respuestas dedicadas al actual entrenador. Los usuarios de la plataforma digital no tardaron en recordar el pasado sentimental que une a los protagonistas y cargaron tintas contra el DT. Mensajes como “Gago te querés matar”, “Qué mujer se perdió Gago” y “Solo un idiota puede perderse esta mujer” coparon la sección de respuestas del posteo, transformando una rutina de ejercicio en un foco de cargadas mediáticas.

Cabe recordar que la pareja entabló relación allá por 2009 en territorio español para concretar su casamiento en 2011. Fruto de ese vínculo nacieron Mateo, Antonella y Daniele, consolidando una familia de alto perfil público. Sin embargo, la ruptura acontecida hacia septiembre de 2021 generó enorme conmoción tras conocerse la infidelidad con Verónica Laffitte, persona del círculo social de la propia deportista.

A pesar de que el entrenador rehizo su vida junto a Laffitte, el público mantiene la memoria intacta respecto al desenlace amoroso. Sin necesidad de declaraciones estridentes ni indirectas explícitas, la exatleta argentina demostró el poder de su presencia digital, donde un encuadre frente al espejo alcanzó para reflotar un hito del archivo de la farándula nacional.