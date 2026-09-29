La foto de Icardi y la China Suárez tras la presunta separación de la pareja

Luego de los trascendidos sobre un supuesto distanciamiento, la pareja volvió a concentrar la atención mediática con una serie de publicaciones compartidas en redes sociales. El futbolista eligió mostrarse muy cercano a la actriz desde la residencia que comparten, echando por tierra cualquier versión de conflicto interno tras las recientes revelaciones sobre su pasado sentimental.

Las imágenes compartidas mostraron a ambos posando frente a espejos de estilo clásico dentro de la propiedad. En sus publicaciones, el deportista acompañó el material gráfico con la frase "En el espejo, con mi persona favorita", buscando dejar en claro la estabilidad de la relación. La actriz también difundió postales del momento, combinando retratos individuales con capturas familiares junto a su hija Magnolia y postales cariñosas junto al jugador.

La reacción digital ocurrió luego de que trascendiera un presunto malestar por la exposición pública de detalles vinculados a su primer encuentro en Europa y los acuerdos económicos o reclamos que suelen acompañar estos conflictos de alto perfil, donde se han llegado a mencionar cifras millonarias como 1000000 de dolares en discusiones patrimoniales. Sin embargo, la estrategia de la pareja volvió a ser la misma ante cada ola de especulaciones: exponer imágenes de armonía cotidiana para disipar cualquier versión de crisis.