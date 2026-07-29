Juan Fernando Quintero volvió a captar la atención de los hinchas de River al compartir una fotografía junto a Marcelo Gallardo, pocos días después de que el club oficializara la rescisión de su contrato y en medio de la controversia por sus declaraciones contra el entrenador Eduardo Coudet.

La imagen, publicada por el propio futbolista en sus redes sociales, muestra al colombiano abrazado al histórico entrenador del Millonario a bordo de una lancha, ambos con una cerveza en la mano, durante un encuentro en Miami.

El posteo rápidamente se viralizó y generó opiniones encontradas entre los simpatizantes. Mientras algunos celebraron el vínculo que une a Quintero con Gallardo y destacaron el cariño mutuo, otros cuestionaron la actitud del mediocampista tras su conflictiva salida de la institución.

La foto de Juanfer Quintero junto a Marcelo Gallardo en una lancha. (Foto: Captura juanferquinterop/IG)

En los últimos días, River había anunciado oficialmente la rescisión del contrato del colombiano mediante un comunicado en el que agradeció su aporte durante sus tres etapas en el club.

"El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del club", expresó la institución al despedir al futbolista, al tiempo que le deseó éxito en el próximo capítulo de su carrera.

La desvinculación se produjo luego de las fuertes declaraciones de Quintero contra Eduardo Coudet. El mediocampista aseguró que el entrenador no lo consideró una prioridad y sostuvo que la decisión sobre su continuidad ya estaba tomada antes del Mundial.

"Si yo hubiera sido prioridad, al segundo día hubiera estado. Eso no tiene tanto misterio", afirmó el colombiano en una entrevista televisiva, donde también reveló que no mantenía diálogo con el técnico desde su salida.

Durante sus tres ciclos en River, Quintero disputó 137 partidos, convirtió 24 goles, dio 22 asistencias y conquistó tres títulos: la Copa Libertadores 2018, la Supercopa Argentina 2018 y la Copa Argentina 2019.

Su último encuentro con la camiseta del Millonario fue el 24 de mayo de 2026, cuando ingresó en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano, partido que River perdió por 3 a 2.