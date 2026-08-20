Julián Álvarez volvió a convertirse en protagonista en España, aunque esta vez no fue por sus goles. Una nueva foto institucional del delantero argentino con la camiseta del Atlético de Madrid llamó la atención por su serio semblante y rápidamente desató una ola de memes entre los hinchas en las redes sociales.

La imagen corresponde a la producción oficial del conjunto español para la nueva temporada. En ella, la Araña aparece mirando a cámara prácticamente sin expresión, una postura que contrastó con las fotografías de campañas anteriores, en las que se lo podía ver mucho más sonriente.

El detalle no pasó inadvertido para los usuarios, especialmente por el contexto que atraviesa el delantero. Durante el mercado de pases, Álvarez estuvo en el centro de las versiones por su intención de dejar el Atlético de Madrid para continuar su carrera en Barcelona. Sin embargo, la operación no avanzó y el argentino permaneció en el Colchonero.

A partir de allí, la nueva fotografía fue interpretada con humor por los fanáticos. En las redes comenzaron a multiplicarse las comparaciones, montajes y comentarios sobre la expresión del futbolista. Incluso, uno de los mensajes que se viralizó aseguró que parecía que “está en la cárcel”.

La situación también se relacionó con lo ocurrido durante el comienzo de la pretemporada. Medios españoles habían señalado el semblante del campeón del mundo luego de que no pudiera concretar su salida al Barcelona. Tras sus vacaciones, además, el delantero realizó parte de su preparación con un plan de entrenamiento en solitario.

Qué dijo Simeone sobre Julián Álvarez

En medio de las versiones sobre el futuro del delantero, Diego Simeone se refirió a su situación y remarcó que la dirigencia ya dejó clara su postura respecto a la continuidad del argentino.

El Cholo también explicó que Julián no estaría disponible para enfrentar al Málaga este miércoles y aseguró que el cuerpo técnico busca cuidar tanto al futbolista como a la persona. Además, lo definió como un “chico extraordinario” y dio prácticamente por terminado el debate sobre una posible salida del club.

Mientras su futuro continúa generando repercusiones en España, una simple fotografía alcanzó para que Julián Álvarez volviera a estar en boca de todos. Esta vez, los hinchas aprovecharon su expresión para desplegar todo su ingenio y llenar las redes de memes.