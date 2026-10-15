La foto de la China Suárez que expone su crisis total con Mauro Icardi

Eugenia La China Suárez y el futbolista Mauro Icardi protagonizaron un nuevo episodio mediático tras arribar a la ciudad de Miami junto a los hijos de la artista. Luego del reciente conflicto entre el deportista, su ex pareja Wanda Nara y la hija de ambos, una imagen difundida por la cuenta El Ejército de LAM generó una fuerte repercusión en las redes sociales.

En la fotografía viralizada se observa a Eugenia La China Suárez recorriendo los pasillos de Primark, una reconocida cadena internacional caracterizada por sus valores accesibles. La postal desató inmediatas comparaciones con el presente laboral de Mauro Icardi, quien actualmente permanece sin club tras finalizar su contrato con el equipo Galatasaray y afronta un escenario de incertidumbre profesional.

Desde la cuenta de espectáculos acompañaron la publicación con una frase contundente sobre la situación de la pareja. "La China, en Primark Miami. ¿Se ve que están ahorrando, no?", escribieron desde la red social para cuestionar los hábitos de consumo de los mediáticos. El comentario reabrió la discusión sobre si la visita a la tienda obedeció a una preferencia personal o a complicaciones financieras.

Esta no representa la primera oportunidad en que los protagonistas visitan dicho establecimiento comercial. En mayo de $2025$ trascendió que la pareja había acudido a una sucursal de la misma cadena en el estado de Florida. Aquel episodio también despertó comentarios por alejarse de las marcas de lujo que solían exhibir públicamente al comienzo del noviazgo.

Por su parte, la periodista Naiara Vecchio difundió una imagen de Mauro Icardi acomodando equipaje en un estacionamiento. “Mauro Icardi y La China Suárez con sus tres hijos rumbo a Miami para celebrar el Día de la Madre y el cumpleaños de Marcela Riveiro, la madre de Eugenia”, explicó la comunicadora respecto al motivo de la estadía en Estados Unidos.

La salida del país se concretó tras una serie de inconvenientes legales vinculados con la custodia de la hija menor del jugador. Wanda Nara requirió la presencia policial mediante el servicio $911$ para retirar a la niña, quien había quedado bajo el cuidado de una empleada en el domicilio mientras el deportista y la actriz emprendían el viaje al exterior.

Pese a los rumores sobre un complejo momento económico, el traslado de la familia se realizó con comodidades exclusivas. “Viajaron desde American Airlines en primera clase y el tour planeado incluye México”, contó la panelista sobre la logística del trayecto. El itinerario planificado sugiere que la liquidez monetaria del delantero rosarino mantendría cierta estabilidad por el momento.

Respecto a la autorización para el traslado de los menores, el actor Benjamín Vicuña estableció pautas precisas para otorgar el permiso correspondiente. “Aceptó el permiso con la condición de que al regreso los chicos tengan escolaridad en Buenos Aires”, señaló la periodista sobre el acuerdo firmado entre el artista chileno y la madre de sus hijos.