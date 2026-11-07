La foto de la China Suárez y Migueles en el escándalo de Wanda e Icardi

El 6 de noviembre de 2026 el barrio La Isla en Nordelta fue escenario de un gran despliegue policial debido a una grave denuncia que involucró a la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi. La menor envió un mensaje desde su computadora advirtiendo que su padre la había agredido físicamente y que estaba encerrada en su habitación desde hacía horas sin haber almorzado.

Cuando los efectivos del Comando de Patrullas de Tigre llegaron al domicilio la situación se volvió sumamente tensa mientras en el exterior se encontraban presentes Eugenia China Suárez y Martín Migueles. La menor logró salir de la vivienda llorando sin calzado y solo con medias para acercarse a su madre y pedirle desesperadamente que la sacara del lugar.

En medio del operativo con presencia de una ambulancia la tensión aumentó cuando Wanda Nara cruzó duramente a la actriz con la frase "Mala persona en un par de años sos vos". Por su parte la China Suárez intentó calmar la situación y dialogó con Martín Migueles y las nenas tal como lo evidenció una fotografía donde ambos aparecen sentados conversando en el césped.