La foto de La Joaqui y Tiago PZK con la que se burlaron de Luck Ra

Los rumores que rodeaban a los artistas terminaron por concretarse tras un encuentro con personas del entorno cercano de la cantante. La presentación oficial del músico como su pareja ocurrió durante una cena organizada en la residencia de la madre de El Noba, ubicada en Florencio Varela, donde los asistentes compartieron una velada de charlas y recuerdos.

La encargada de dar a conocer el encuentro fue Vanesa Aranda mediante sus plataformas digitales, donde publicó imágenes de la pareja en un ambiente distendido. Junto a una de las fotografías de los músicos sonrientes, la madre del recordado artista escribió "Qué nervios. Mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno". La reunión guardaba un valor simbólico para la referente del género urbano, dada la estrecha amistad que la unía al músico fallecido, con quien grabó el tema Butakera.

El vínculo entre ambos intérpretes se remonta a varios años atrás, habiéndose iniciado como una amistad. Con el paso del tiempo, la relación se transformó luego de que el cantante la acompañara durante un período personal complejo, lo que derivó en una mayor convivencia con su círculo de allegados.

Este desarrollo afectivo se produce tiempo después del cierre de la etapa sentimental entre la artista y Luck Ra. Sobre ese tema, se supo que el referente cordobés fue notificado acerca de esta novedad en la vida de su expareja y expresó "Hagan lo que quieran". Finalmente, las postales viralizadas desde Florencio Varela oficializaron el vínculo ante el público.