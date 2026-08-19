A cuatro años de su muerte, El Noba volvió a ser protagonista en las redes sociales por una particular imagen de su tumba. Una joven compartió en X una fotografía del lugar donde descansan los restos del músico y un detalle llamó especialmente la atención de los usuarios.

La joven contó que había ido al cementerio junto a su padre para conocer el nicho del referente de la cumbia 420. El motivo de la visita fue una versión que había escuchado sobre la presencia de una moto en el lugar.

Sin embargo, al llegar descubrió que no se trataba de la verdadera motocicleta que utilizaba El Noba, sino de una réplica de juguete.

“Con mi viejo fuimos al cementerio para ver el nicho de El Noba, porque yo no le creía que había una moto ahí adentro. Y claro, era una de juguete”, relató la usuaria en la publicación que rápidamente se viralizó.

Así es la tumba de El Noba. (Foto: instagram/odetoangles)

Los objetos que dejaron los fanáticos

La fotografía también permitió observar distintos objetos que los seguidores dejaron junto a la tumba del artista.

Entre ellos se pueden ver stickers, un retrato pintado a mano, latas de cerveza y un muñeco, además de la réplica de la moto. Estos elementos muestran el vínculo que los fanáticos todavía mantienen con el músico, cuatro años después de su fallecimiento.

El Noba, cuyo nombre era Lautaro Coronel, fue uno de los principales referentes de la cumbia 420 y el RKT. Su carrera tuvo un fuerte crecimiento antes de su muerte, ocurrida a los 25 años.

Murió después de un accidente en moto

El músico sufrió un grave accidente en junio de 2022, cuando circulaba en moto y chocó contra un automóvil mientras se dirigía a una peluquería.

Como consecuencia del impacto sufrió heridas de extrema gravedad, especialmente en la cabeza, y permaneció internado durante varios días. Finalmente, murió a los 25 años.

Desde entonces, sus seguidores mantienen vivo su recuerdo a través de sus canciones, imágenes y homenajes. Ahora, la fotografía de su tumba volvió a generar repercusión en las redes sociales y mostró algunos de los objetos que sus fanáticos continúan dejando en el lugar.