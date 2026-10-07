La foto de la tumba de Ricardo Fort: el detalle que descolocó a todos

Felipe Fort compartió en sus redes sociales una imagen de la tumba de su padre Ricardo Fort en el cementerio Memorial Jardín de Paz de Pilar. La publicación generó una fuerte repercusión entre los fanáticos del mediático por un aspecto particular del grabado.

En la lápida de mármol se observa el nombre completo grabado como Ricardo Aníbal Fort. La presencia de su segundo nombre tomó por sorpresa a la mayoría de los usuarios, quienes desconocían por completo esta denominación que el empresario casi nunca utilizaba públicamente.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse en las plataformas digitales tras la difusión de la postal. Un seguidor expresó “¡¡¡Aníbal!!! Se llamaba Aníbal, igual que mi papá” ante la revelación de la placa. De este modo, la imagen familiar reavivó la memoria del querido artista.