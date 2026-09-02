La foto de Paula Chaves y Mery del Cerro tras su escandalosa pelea

Luego de las versiones sobre un presunto distanciamiento, Mery del Cerro y Paula Chaves volvieron a exhibirse juntas en las redes sociales para aclarar la situación de su vínculo. La controversia comenzó en el programa que conduce Ángel de Brito, donde el panelista Pepe Ochoa sostuvo que existía un conflicto entre las modelos.

Al referirse a los motivos que habrían provocado la supuesta interrupción del vínculo, Ochoa afirmó: "Hubo algo en el devenir de lo que se convirtió Paula, su divismo en el último tiempo. A María hay muchas actitudes de ella que no le gustaron y hay algo que tiene que ver con Zaira Nara en el medio".

Ante la repercusión de esos dichos, Paula Chaves desmintió públicamente cualquier problema con su amiga y publicó en sus plataformas digitales una captura de una conversación privada con Mery, donde ambas tomaban con humor los trascendidos. Visiblemente molesta, Chaves manifestó: "Jamás voy a entender cómo se dicen cosas con tanta liviandad sin ni siquiera preguntar y se propagan con tanta facilidad".

Más allá del descargo virtual, las modelos decidieron concretar una reunión presencial y publicaron imágenes de una comida a solas que incluyó carne, ensalada, papas fritas, risas y una extensa conversación. Ambas coincidieron en el uso de lentes de sol y camperas bomber para sus atuendos. Al publicar el collage de fotografías que más tarde compartió Chaves, del Cerro escribió: "Yeyas", en alusión al sobrenombre afectuoso que utilizan entre ellas.

Durante la grabación de uno de los videos compartidos, en el que se las observaba sonrientes y cómplices ante la cámara, Chaves lanzó una propuesta en tono de broma: "Vamos a hacer un reality". De esta manera, entre risas y gestos de cercanía, las modelos dejaron expuesto que la relación entre ambas se mantiene sin cambios, desestimando los rumores surgidos en los últimos días sobre una supuesta pelea.