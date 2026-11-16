La foto de Vicuña que llamó la atención en la guerra entre la China y Wanda

En medio del fuerte conflicto mediático entre Wanda Nara y la China Suárez, el actor Benjamín Vicuña y la panelista Susana Roccasalvo se convirtieron en noticia por una inesperada publicación familiar en las redes sociales y las revelaciones sobre la interna judicial que involucra directamente a los menores.

El reconocido chileno Benjamín Vicuña compartió una tierna postal de su hijo menor Amancio de espaldas sobre el césped con una camiseta argentina con el número 10, minutos antes de que se conocieran detalles sobre su profunda inquietud paternal en el programa Implacables emitido por la señal El Nueve de televisión abierta.

Durante la emisión del ciclo conducido por Susana Roccasalvo, la producción y los panelistas analizaron el expediente judicial y revelaron que en la causa por amenazas se menciona a los hijos de Vicuña, lo que genera una gran preocupación en el entorno del artista chileno respecto a las futuras medidas legales que podrían adoptarse.

Cabe recordar que la relación entre Benjamín Vicuña y la China Suárez arrastra fuertes tensiones desde su separación y tuvo un punto crítico en julio de 2025, cuando el actor decidió revocar la autorización para que Magnolia y Amancio viajaran a Turquía junto a su madre y Mauro Icardi, desatando un duro cruce público.

En aquel momento, la actriz apuntó duramente contra su expareja en las redes sociales cuestionando su rol paternal, mientras que Benjamín Vicuña defendió su postura ante los medios asegurando que su único objetivo era preservar la tranquilidad de sus hijos menores frente a la intensa exposición mediática.

Finalmente, tras varios días de intensas negociaciones y cruces a través de los medios, los representantes legales de Benjamín Vicuña y la China Suárez lograron alcanzar un acuerdo judicial que destrabó el viaje de los chicos y estableció nuevas pautas para la organización familiar entre ambas celebridades.