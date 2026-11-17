En medio del fuerte enfrentamiento mediático y legal que mantiene con Mauro Icardi y la China Suárez, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena por una publicación en sus redes sociales. La empresaria decidió compartir un momento íntimo de su rutina diaria junto a su hija mayor, un gesto que rápidamente despertó todo tipo de especulaciones entre sus seguidores debido al tenso presente familiar que atraviesan todos los protagonistas.

A través de sus historias de Instagram, la conductora subió una fotografía donde se la observa caminando por el barrio privado en el que residen actualmente. En la postal nocturna, ambas aparecen tomadas de espaldas, abrazadas y bajo la luz de la luna mientras realizaban actividad física juntas. Para acompañar esta imagen cargada de complicidad maternal, la mediática agregó un emoji de corazón y escribió la breve frase "8 km, caminata" para describir el recorrido.

Este posteo cobró una relevancia especial debido al delicado contexto judicial que involucra directamente al delantero del Galatasaray con la adolescente. Tras la denuncia presentada por la conductora contra el jugador por presuntas lesiones hacia la menor, la Justicia determinó una restricción perimetral que le prohíbe al deportista acercarse a la joven por un plazo de 45 días, lo que convierte a esta demostración pública de unión en un mensaje contundente.

Como si el frente legal con su expareja no fuera suficiente, el conflicto tuvo otro capítulo explosivo durante el último fin de semana con un durísimo cruce digital contra la China Suárez. La pelea se desató luego de que saliera a la luz un video donde se escucha a la empresaria amenazar con golpear a la actriz, lo que motivó un fuerte descargo por parte de la artista en sus plataformas y una inmediata respuesta de la conductora que reavivó la guerra.