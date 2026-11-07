Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron un tenso episodio en el barrio privado La Isla de Nordelta que requirió asistencia del personal policial e intervención de las fuerzas de seguridad. Las imágenes de la conductora ingresando a una unidad médica de traslado junto a una de sus hijas menores marcaron el momento posterior a la declaración que realizó ante las autoridades en Benavídez por presuntas lesiones sufridas durante el hecho.

El conflicto en la propiedad del futbolista comenzó la tarde del 6 de noviembre mientras la presentadora trabajaba en los estudios de televisión de Telefe. La niña de 11 años logró enviar una alerta desde una computadora por mensaje web informando que su progenitor le había quitado el celular y que se encontraba desprotegida. La menor abandonó la residencia sin calzado y sin haber ingerido alimentos durante la jornada junto a su hermana de 10 años.

La notificación de auxilio llegó a través del novio de la mediática, Martín Migueles, ya que ella no tenía acceso al teléfono durante las grabaciones del programa. Ambos interrumpieron su agenda laboral y se desplazaron hacia el domicilio en Nordelta. Al arribar se desencadenó un cruce verbal enfrente de los vecinos mientras el acompañante intentaba mediar sin éxito antes de la llegada del Comando Patrullas Tigre y la unidad sanitaria al lote 17.

El deportista optó por no dialogar formalmente con los oficiales presentes en el lugar y permaneció en el interior de la casa. En las grabaciones difundidas se puede observar al jugador dirigiéndose a un agente uniformado manifestando que "hay una orden del juez, está conmigo, es mi responsabilidad, punto". El acta de la fuerza de seguridad registró su negativa a colaborar de forma directa con los efectivos intervinientes.