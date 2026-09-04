La foto de Wanda Nara haciéndole brujería a Icardi que hizo estallar todo

La empresaria realizó un pedido a la Justicia para lograr que su expareja se reencuentre con las menores, luego de transcurridos dos meses sin verse. Sin embargo, el deportista no habría aceptado la propuesta ante los requerimientos planteados. De acuerdo con lo expresado por la periodista Naiara Vecchio, el futbolista manifestó que "no tendría tiempo" para realizar la visita.

En medio de este escenario, la mediática difundió mediante sus redes sociales una serie de fotografías que incluyeron velas, rosas rojas, collares de perlas, un caballo de juguete, un taco de polo, el diario de las niñas y una camiseta perteneciente al Galatasaray. La combinación de estos elementos suele vincularse a prácticas orientadas a recomponer o encauzar los lazos afectivos entre las personas.

En los contenidos subidos a internet únicamente figura la empresaria acompañada por estos artículos, sin presencia de las menores. Al referirse a esta situación en el programa LAM, Nora Colosimo manifestó su asombro al señalar que "no conocía esa faceta de su hija", por lo cual no sabía qué pretendía lograr con esa acción.

El distanciamiento entre las niñas y su padre se habría originado a partir del conflicto desatado por el tema de los pasaportes. Pese a que el jugador permanece en territorio argentino evaluando su porvenir profesional y con disponibilidad para el contacto, las partes continúan sin concretar la reunión familiar.