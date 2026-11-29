Sebastián Driussi compartió una impactante imagen de su tobillo derecho después del triunfo de River Plate frente a Instituto de Córdoba, por los cuartos de final del Torneo Clausura. El delantero mostró la herida y el hematoma que le dejó una fuerte patada recibida durante el encuentro disputado en Alta Córdoba.

La acción ocurrió en el inicio del partido y tuvo como protagonista al defensor Fernando Alarcón, quien recibió una tarjeta amarilla por la infracción. Desde River reclamaron una sanción mayor por la gravedad de la entrada.

Driussi mostró el hematoma en su tobillo derecho luego del partido.

El atacante, que además falló un penal durante el encuentro, publicó la fotografía de la lesión y acompañó la imagen con una breve expresión: "Siga siga".

La situación generó preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Leonardo Ponzio, ya que Driussi podría convertirse en una baja importante para el próximo compromiso del Millonario.

River deberá enfrentar a Independiente en el Monumental por las semifinales del Clausura, durante el próximo fin de semana. Por eso, la evolución del delantero será seguida de cerca en los próximos días.

La lesión se suma a un año complicado para el atacante, que ya atravesó otros inconvenientes físicos durante 2026.