La foto íntima que Icardi subió de la China Suárez durante sus vacaciones

Tras su paso por Japón, Mauro Icardi y la China Suárez volaron hacia Islas Maldivas para disfrutar de una estadía que funcionó como una luna de miel adelantada. El futbolista y la actriz ya se encuentran en Argentina para concretar el reencuentro con sus hijos, pero antes decidieron mostrar detalles de sus vacaciones. El deportista sorprendió a sus seguidores al subir un álbum de fotos que retrata momentos de su intimidad con su pareja.

En las imágenes se puede ver a los protagonistas muy enamorados recorriendo playas increíbles. Sin embargo, una de las capturas generó impacto al mostrar a la actriz sin ropa en el patio de la vivienda donde se alojaron, aunque la imagen fue totalmente censurada para su publicación. El viaje no fue solo de dos personas, ya que estuvieron acompañados por Mancha Latorre, amigo de Icardi, y por la madre de la propia actriz.

El futbolista acompañó los retratos con una dedicatoria que despertó suspicacias. "El paraíso más lindo siempre fue compartirlo con vos", expresó el jugador para su actual novia. Estas palabras fueron interpretadas por muchos como una indirecta hacia Wanda Nara, debido a que Islas Maldivas es uno de los destinos predilectos de la conductora de Telefe.

La coincidencia geográfica llamó la atención porque la exesposa del jugador también estuvo recientemente en Maldivas y en Japón junto a Martín Migueles. El grupo liderado por Icardi eligió para hospedarse el mismo hotel donde el antiguo matrimonio solía pasar sus días de descanso. Con este gesto, el futbolista cerró una etapa de viajes antes de retomar su agenda habitual en el país.