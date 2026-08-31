La foto íntima que se filtró de Morena Rial desde la prisión domiciliaria

La situación judicial de Morena Rial volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras revelarse detalles de su vida íntima. La hija de Jorge Rial, quien actualmente cumple arresto domiciliario controlado mediante el uso de una tobillera electrónica, estaría protagonizando un nuevo romance desde hace aproximadamente tres meses con un joven llamado Federico.

La primicia y las pruebas del vínculo sentimental fueron expuestas por el panelista Pepe Ochoa en el programa Bondi Live. Allí se mostró una fotografía donde la joven aparece abrazada a su nueva pareja. La imagen en cuestión fue obtenida a partir de una publicación temporal que el propio Federico realizó en su perfil de mensajería instantánea. Al describir el origen de esta imagen, Ochoa detalló: "Él sube una foto a su WhatsApp y la persona que me manda esto es alguien que tenía relaciones con él".

En aquella publicación, el joven acompañó la foto junto a la mediática con una romántica dedicatoria que expresaba: "Por más duro que sea el camino este de la vida, quiero que sea a tu lado". No obstante, la imagen despertó de inmediato una fuerte controversia debido al sitio exacto donde fue tomada, el cual correspondería a la propiedad donde la joven cumple su detención domiciliaria.

Al respecto, Ochoa advirtió sobre una posible irregularidad en las condiciones del arresto, señalando que Federico no contaría con el permiso correspondiente de la Justicia para ingresar a la vivienda. El panelista afirmó de manera tajante: "Es en un lugar donde no podría estar. Esta foto es dentro del departamento de Morena, pero no tiene autorización para que esté él ahí adentro".

A este escenario se sumó un conflicto de índole económica que involucra de manera directa al nuevo novio de la mediática. Según reveló el periodista en la misma transmisión, la persona que filtró la captura de pantalla de la red de mensajería lo hizo motivada por una antigua disputa de dinero con el joven.

Para explicar esta trama financiera que rodea la revelación, Ochoa manifestó: "Hay una persona a la que él le debe 500 mil pesos y esta persona, odiada con este señor de nombre Federico, me mandó esto y quería que lo cuente".