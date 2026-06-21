La foto que compartió Messi tras las fake news de la muerte de su papá

Lionel Messi volvió a mostrarse activo en sus redes sociales después de varios días de controversia por una información falsa vinculada a la salud de Jorge Messi. El astro rosarino decidió mantenerse al margen del escándalo mediático y prefirió compartir imágenes que reflejan su presente deportivo con la Selección Argentina. La publicación se volvió viral rápidamente y acumuló miles de reacciones entre sus seguidores en cuestión de minutos el 20 de junio de 2026.

En la primera fotografía se lo puede ver caminando con ropa de entrenamiento mientras sostiene un mate y un pequeño bolso. Otra de las imágenes lo muestra participando de una práctica con pelota junto a sus compañeros de equipo.

Actualmente el futbolista se encuentra concentrado en los trabajos para el próximo partido ante Suiza donde buscará imponerse nuevamente. Esta actitud fue destacada por los usuarios como una forma de transmitir normalidad tras la repercusión por la fake news que generó debates sobre la responsabilidad al comunicar datos sensibles sin confirmación oficial.

Fiel a su estilo el deportista evitó hacer referencias directas a la situación familiar y se enfocó en su rutina profesional. Su figura continúa generando un enorme impacto como se vio en el encuentro con La Mona Jiménez quien afirmó "No me voy a olvidar nunca" tras la reunión.

Asimismo la relevancia del capitán llega a otras polémicas como la de Martín Cirio contra Nicolás Occhiato planteada "Para que Messi no lo deje de seguir" según lo expresado por el creador de contenido. Con esta aparición el jugador confirmó su compromiso con el conjunto nacional en medio de la expectativa de sus fanáticos.