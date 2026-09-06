La foto que confirma el nuevo novio de La Joaqui: es un famoso cantante

Una caminata por el Ecoparque porteño ubicó en el centro de la atención pública a La Joaqui y Tiago PZK, quienes compartieron una tarde al aire libre en el barrio de Palermo junto a las dos hijas de la intérprete. La presencia compartida de las figuras de la música urbana derivó en múltiples comentarios en plataformas digitales y espacios de espectáculos, al concretarse poco tiempo después de que se oficializara el fin de la relación entre la cantante y Luck Ra.

El recorrido por el predio ocurrió de manera simultánea al estreno de las novedades musicales de la artista, que presentó las canciones Te vi, realizada junto a Callejero Fino, y Yakuza, propuesta con la que marcó su retorno al género RKT. Durante la jornada, la cantante lució un conjunto blanco compuesto por pantalón ajustado, remera de escote ovalado y gorro, mientras que el joven de 25 años vistió pantalón negro holgado y campera marrón. Una de las imágenes registradas captó a la artista caminando de espaldas junto a una de sus hijas mientras el músico avanzaba a su lado.

La relación entre ambos datos se remonta a varios años de amistad previa. En 2024 lanzaron la canción Pa’ Que Te Acuerdes Crossover #8 en colaboración con el productor Big One. Pese a este antecedente profesional, el gesto de coincidir en un ámbito familiar incrementó los rumores sobre el vínculo actual. En el programa Puro Show, emitido por eltrece, la panelista Pochi de Gossipeame aportó detalles sobre la estadía en el lugar y afirmó: “¿Saben lo que hizo él? Fueron a un lugar donde compraba souvenirs, adivinen qué le regaló él a ella… un burro, por Luck Ra”.

En paralelo a estas repercusiones, La Joaqui centró la atención mediática en el desempeño de Yakuza, producción que sus seguidores vincularon con indirectas dirigidas a su expareja. La pieza musical había generado expectativa previa mediante adelantos publicados en redes sociales y en el espacio de streaming PLP del canal Luzu TV. En esos fragmentos se incluyeron líneas como “Me mandaste a re tocar el arpa, pero cuando te enteres quién me acompañó, te morís”, y “ese gil, ¿quién se cree? Corta”.

Tras el debut de la canción y la recepción comercial de la propuesta, la intérprete celebró los resultados alcanzados a través de su cuenta de Instagram, plataforma donde reúne a más de 6 millones de seguidores. Acompañada por una captura del videoclip ubicado en la cima de las preferencias, la cantante redactó un mensaje para su comunidad: “Estamos Top #1. Gracias, gracias, gracias. Hace muchísimo tiempo no me sentía tan feliz y tan libre de ser yo misma. Los amo”.