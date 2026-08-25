La foto que confirma la reconciliación de Franco Colapinto y Maia Reficco

El romance entre el piloto de automovilismo Franco Colapinto y la actriz Maia Reficco sumó un nuevo capítulo en Europa tras semanas de intensos rumores de distanciamiento. Luego de un mes de aparente separación, los jóvenes sorprendieron al mostrarse públicamente caminando abrazados por las calles de Ámsterdam, confirmando de manera elocuente la segunda oportunidad que decidieron darle a su relación sentimental.

La reconciliación quedó en evidencia a través de una imagen difundida por la conductora del programa televisivo SQP, Yanina Latorre, quien aportó precisiones sobre este reencuentro en el viejo continente. Según la periodista, el viaje de la actriz tiene como propósito acompañar al deportista en el lugar donde se desarrollará su próxima competencia automovilística. No obstante, la comunicadora también detalló los pormenores de la crisis previa que afectó a la pareja.

Al aire de su ciclo, Latorre se refirió al distanciamiento y afirmó: "Yo tenía la data de la crisis en la que estaban cuando se separaron". En esa misma línea, la conductora reflexionó sobre el origen de los inconvenientes y añadió: "No sé si la crisis es muy de ellos o más del entorno". De acuerdo con sus declaraciones, el principal motivo del conflicto provendría directamente del círculo familiar del piloto de carreras.

La periodista señaló específicamente a la progenitora del corredor como la figura disconforme con el noviazgo. "Me llegó que a la madre de Franco, Maia le parece intensa", reveló la conductora, exponiendo que esta apreciación habría precipitado la separación temporal. Trascendió que la inquietud materna no responde a factores económicos o financieros, sino que está focalizada exclusivamente en el rendimiento profesional de su hijo, ante el temor de que la relación afectiva interfiera con sus exigentes compromisos en las pistas de competición.

A pesar de las opiniones de familiares y allegados, la decisión de reanudar el vínculo recayó sobre los propios protagonistas. Al priorizar sus sentimientos comunes, la pareja optó por dejar atrás la breve interrupción y apostar formalmente por la continuidad de su noviazgo en esta nueva etapa.