La foto que confirmaría el embarazo de una famosa de su segundo hijo

Tamara Báez celebró su cumpleaños rodeada de sus seres queridos en una fiesta temática repleta de globos y flores. La influencer compartió imágenes de la decoración rosa y los costosos obsequios recibidos.

Sin embargo, una postal junto a su novio, Thiago Martínez, captó la atención de sus seguidores al sembrar la duda sobre un posible embarazo. La pareja se mostró sumamente unida y cariñosa mientras abría el debate en las redes sociales sobre un "Compañerito para Jami" entre los usuarios.

La sospecha cobró fuerza a partir de una fotografía donde Martínez le sostiene la panza con ternura durante un beso. Este gesto generó diversas interpretaciones sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia.

En su cuenta oficial, la ex de L-Gante manifestó que se encuentra "Feliz y agradecida por tener la familia que tengo. Pasé un hermoso cumpleaños" al reflexionar sobre su presente. La habitación del evento contó con un cartel gigante de "Feliz Cumpleaños" y tortas personalizadas con sus iniciales para coronar la noche.

A pesar de la repercusión de las imágenes, por ahora ni Tamara ni Thiago confirmaron nada respecto a las versiones que circulan. Entre los regalos más comentados se destacó un imponente ramo de rosas rojas con el signo de Cáncer, símbolo zodiacal de la cumpleañera. Mientras los fanáticos esperan una noticia oficial, el festejo cerró una jornada perfecta donde la influencer agradeció por el vínculo familiar que atraviesa en la actualidad.