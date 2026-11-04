La foto que habría enfurecido a la China Suárez en su día más sensible

Juanma Cativa, estilista de Lali Espósito y la China Suárez, desató un fuerte revuelo al mostrar un detalle exclusivo del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat realizado en San Telmo. La China Suárez tuvo que mirar el festejo desde afuera al no recibir invitación para la gran ceremonia.

Entre los asistentes al evento estuvieron Peter Lanzani, Benjamín Rojas y Cande Vetrano, quienes compartieron la etapa en que Lali Espósito y la China Suárez mantenían una relación de amistad. Juanma Cativa acompaña habitualmente a la pareja de Mauro Icardi en sus compromisos pero esta vez estuvo presente en la celebración.

El estilista compartió en sus historias de Instagram una selfie en blanco y negro luciendo la remera de souvenir con la frase "Yo fui al casamiento del novio de Lali". El gesto encendió las dudas sobre cómo afectará la foto a la China Suárez mientras en redes se rumoreaba que el souvenir costó $50000.