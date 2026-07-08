La foto que subió la China Suárez en medio de la guerra de Icardi y los Latorre

La China Suárez retomó su actividad en las plataformas digitales luego de varios días con un perfil bajo. Su regreso ocurrió en medio del enfrentamiento mediático que mantienen Mauro Icardi y Yanina Latorre. La artista utilizó su cuenta de Instagram para mostrar imágenes de los festejos por la victoria de la Selección Argentina ante el equipo de Egipto.

En sus historias se pudo observar un video donde ella agitaba la bandera nacional desde un vehículo para celebrar el pase a los cuartos de final del Mundial 2026. También compartió una fotografía de su hijo Amancio vestido con la indumentaria oficial y un gorro celeste y blanco. Esta participación representa la primera ocasión en que la intérprete se manifiesta públicamente por un triunfo deportivo desde el inicio de la competencia.

La reaparición se produce mientras el conflicto entre el delantero y la conductora continúa sumando episodios. Icardi inició la disputa luego de que la panelista afirmara que existía una crisis de pareja y un presunto engaño por parte de la actriz. El deportista respondió con publicaciones diarias que incluyen versiones sobre una supuesta infidelidad de Diego Latorre en la ciudad de Miami desde hace cinco años.

Antes de este silencio en las redes la última imagen que había publicado Suárez fue un recuerdo junto a Mauro Icardi. En esa fotografía ella vestía un pantalón de lentejuelas similar al usado por Ekaterina Ojeda en una producción reciente. Aquel gesto fue interpretado por los seguidores como un mensaje hacia la joven señalada en los rumores vinculados al futbolista.