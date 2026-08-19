Cande Ruggeri volvió a quedar en el centro de la conversación en redes sociales, aunque esta vez no fue por una publicación propia. Los usuarios recuperaron una fotografía antigua de la modelo y la compararon con una imagen actual, lo que generó numerosos comentarios sobre el cambio en su apariencia.

La postal corresponde a varios años atrás y muestra a Ruggeri con un look diferente al que luce actualmente. A partir de la comparación, los internautas destacaron la transformación de sus rasgos y de su estilo con el paso del tiempo.

La repercusión se produjo además en medio de la polémica que la modelo mantiene con Flor Vigna, quien recientemente volvió a hablar de ella durante su participación en “La Casa de los Famosos”, el reality mexicano en el que actualmente participa.

La foto retro de Cande Ruggeri que se viralizó en las redes. (Foto: captura X/cruzmalone18)

La polémica con Flor Vigna

El conflicto tomó fuerza después de que Vigna contara en el programa que, durante una relación que mantuvo durante varios años con Nico Occhiato, Cande Ruggeri habría intentado acercarse al conductor.

La cantante sostuvo que la situación se produjo durante un viaje que realizaron por una acción comercial de una marca. Sus declaraciones generaron repercusión y llevaron a que Ruggeri saliera a desmentir públicamente la versión.

Occhiato también se refirió al episodio y dio su propia versión de lo ocurrido, aunque su declaración no pasó inadvertida porque no negó por completo los dichos de Vigna.

La comparación que volvió viral a Cande Ruggeri

En este contexto, la aparición de la fotografía retro volvió a instalar el nombre de Ruggeri en las redes. La imagen fue utilizada por los usuarios para hacer un antes y después de la modelo.

Los comentarios se centraron principalmente en los cambios que se pueden observar en su rostro y en la evolución de su estilo a lo largo de los años. La comparación rápidamente generó repercusión entre quienes siguen la trayectoria de la modelo.

Cande Ruggeri suele mostrar parte de su vida cotidiana y de sus proyectos profesionales a través de sus redes sociales, donde mantiene una comunidad de seguidores que sigue de cerca sus publicaciones.

La fotografía antigua volvió así a ponerla entre los temas más comentados del mundo del espectáculo, en una semana marcada por la polémica con Flor Vigna y las declaraciones de Nico Occhiato.