La foto retro de Claudia Villafañe con la que festejó el triunfo de Argentina

La Selección argentina logró su clasificación a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer a Suiza por tres a uno. En medio de las celebraciones, Claudia Villafañe compartió una imagen significativa en sus redes sociales que se volvió viral rápidamente y captó la atención de Antonela Roccuzzo. La empresaria publicó una foto clásica junto a Diego Maradona, donde su tapado de piel fue alterado digitalmente para mostrar los colores de la bandera nacional.

Villafañe acompañó la imagen con la frase "Hermosa mañana, ¿verdad?" en una clara alusión al popular meme protagonizado por Guillermo Francella. Esta publicación alcanzó más de 200.000 likes en poco tiempo. Roccuzzo, quien siguió el encuentro desde las tribunas, respondió al posteo utilizando corazones con los tonos del emblema argentino.

La esposa de Lionel Messi asistió al estadio junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Todos vistieron la camiseta alternativa del seleccionado con el número 10 en la espalda, manteniendo un ritual que comenzó en el certamen de Qatar 2022. Este hábito se estableció luego del partido contra Arabia Saudita, cuando la familia decidió dejar de utilizar la indumentaria titular.

La tradición de la remera suplente también estuvo presente durante la Copa América 2024 y el debut del torneo actual frente a Argelia. Respecto al duelo contra los europeos, la familia observó la victoria desde un palco privado bajo un protocolo de seguridad.