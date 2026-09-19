La Fragata ARA Libertad regresó este sábado al Apostadero Naval Buenos Aires y puso fin a su 54° Viaje de Instrucción, luego de 161 días de navegación. La Armada Argentina informó que el buque escuela completó un recorrido de cerca de 16.000 millas náuticas y nueve puertos internacionales, con 256 personas a bordo entre oficiales, guardiamarinas y suboficiales.

El regreso después de cinco meses

El arribo se produjo durante la tarde en el Apostadero Naval Buenos Aires, en Dársena Norte, donde la embarcación fue recibida luego de permanecer cinco meses y ocho días fuera de su puerto de partida. La nave había zarpado el 11 de abril y estuvo al mando del capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres.

El Ministerio de Defensa señaló que el buque completó las instancias previstas para la formación profesional de los guardiamarinas en comisión y su misión de representación del país. El viaje estuvo integrado por las promociones 155° del Escalafón Comando Naval, 90° de Infantería de Marina y 111° del Cuerpo Profesional Escalafón Intendencia.

Un recorrido por América

La travesía incluyó escalas en Fortaleza, Brasil; Nueva Orleans, Norfolk, Baltimore, Nueva York y Boston, en Estados Unidos; Kingston, Jamaica; San Juan de Puerto Rico, y Río de Janeiro, Brasil, que fue el último puerto internacional antes del regreso a la Argentina.

En Estados Unidos, la Fragata participó de actividades relacionadas con el 250° aniversario de la independencia de ese país. En Brasil, en tanto, los guardiamarinas realizaron prácticas profesionales, visitaron la Escuela Naval de la Marina brasileña y participaron de actividades institucionales.

Formación a bordo

El viaje tuvo como eje la preparación profesional de los futuros oficiales de la Armada. Durante la navegación, los guardiamarinas realizaron prácticas vinculadas con navegación, operaciones, administración del material y conducción de personal.

La última etapa comenzó el 11 de septiembre, cuando la Fragata zarpó de Río de Janeiro rumbo a la Argentina. Antes de ingresar a Buenos Aires permaneció durante una jornada en Rada La Plata, desde donde continuó el tramo final de la travesía.

Con su llegada al Apostadero Naval, la ARA Libertad regresó al mismo lugar desde el que había partido 161 días antes y cerró oficialmente su 54° Viaje de Instrucción.