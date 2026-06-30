Luego de la dramática clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026 tras eliminar a Alemania en los penales, el entrenador Gustavo Alfaro volvió a quedar en el centro de la escena por una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

“Cuando veas la sombra de un gigante, no te asustes; fijate dónde está el sol, porque puede ser la sombra que proyecta de un enano”, expresó el técnico argentino tras el triunfo, en una reflexión que fue interpretada como un mensaje de superación y confianza frente a rivales de mayor jerarquía.

El concepto fue leído como una invitación a no dejarse intimidar por la historia ni por la potencia de los adversarios, en línea con el espíritu competitivo que mostró Paraguay durante todo el torneo, donde logró eliminar a una de las selecciones más fuertes del mundo.

Sin embargo, la frase no es nueva en el repertorio del entrenador. Alfaro ya la había utilizado en el pasado, cuando en 2003 la escribió en el vestuario de Quilmes antes de una final decisiva por el ascenso ante Argentinos Juniors, experiencia que luego relató públicamente en entrevistas años más tarde.

En aquel momento, el técnico explicó que la había tomado de una lectura y que su intención era transmitir confianza a sus jugadores en un partido determinante, algo que terminó asociando a su estilo de conducción a lo largo de su carrera.

Con el paso del tiempo, Alfaro construyó una identidad marcada por discursos motivacionales y metáforas que trascienden lo futbolístico, convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas por su manera de comunicar dentro del deporte.

En ese marco, también se popularizó su idea de “cazadores de utopías imposibles”, una frase que utilizó durante su ciclo en Ecuador y que resume su filosofía de trabajo basada en la perseverancia, el esfuerzo colectivo y la convicción de alcanzar objetivos que parecen inalcanzables.

Tras la victoria de Paraguay, esa expresión volvió a circular con fuerza entre los hinchas, que asociaron la clasificación ante Alemania con una nueva “utopía imposible” hecha realidad en el Mundial 2026.