La frase de la hermana de Ernestina Pais tras su muerte: "Por suerte no sufrió"

Federica Pais retomó este martes 30 la conducción de su programa Argentina 12 tras el fallecimiento de su hermana. Al comenzar la emisión en el canal El Nueve, compartió sus sentimientos sobre el duelo y la importancia de retomar su espacio habitual.

La presentadora manifestó que "Necesitaba estar acá, tomar la rutina.". Acerca del acontecimiento ocurrido recientemente, indicó que "Todos saben y es de público conocimiento la espantosa pérdida que tuvimos el día más pesado.". Describió el clima emocional que atraviesa su entorno señalando que "Estamos en una locura y en un vértigo muy difícil de explicar.".

Además, destacó la relevancia del apoyo recibido al decir que "Pero es una parte de uno que necesita primero agradecer todas las muestras de cariño de tanta gente, el respeto también de tanta gente, el cariño y el respeto de todos mis compañeros de trabajo".

En cuanto al vínculo personal y el distanciamiento previo que mantuvieron, reflexionó que "Más allá de cualquier cosa que pueda haber pasado a ella y yo sabíamos lo que nos unía cuando pasan estas cosas. Uno se queda con que por suerte no sufrió, que no se habrá dado cuenta".

También se refirió al presente de su hermana al sostener que "De alguna manera está encontrando respuestas, las que tanto buscó acá y que tanto le dolía.". Pais justificó su decisión de volver a la pantalla expresando que "Les pido disculpas, necesitaba volver a trabajar. Me hace bien, este trabajo tiene algo de mágico y de jodido".

Sobre la exposición mediática, añadió que "Es mágico porque te obliga a pensar en otras cosas y yo lo necesitaba, espero que lo entiendan. Pero jodido porque te obliga también a hacer públicas cosas que a veces uno preferiría guardar.". Finalmente, despidió el momento diciendo "Abrazo enormemente a toda la familia".