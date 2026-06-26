A sus 39 años, Lionel Messi continúa siendo el gran referente de la Selección argentina y mantiene un nivel que lo ubica entre los mejores futbolistas del mundo. Sin embargo, con cada torneo vuelve a aparecer una pregunta inevitable: ¿cuándo llegará el momento de ponerle fin a una carrera histórica?

Quien aportó una mirada poco conocida sobre ese tema fue Oscar Ustari, arquero y uno de los amigos más cercanos del capitán argentino. En una entrevista, el excompañero del rosarino reveló una conversación íntima que ambos mantuvieron sobre el futuro y la vida después del fútbol.

La respuesta de Messi

Según contó Ustari, en una charla entre amigos surgió el tema del retiro, aunque reconoció que no fue una conversación sencilla. "No quiero ni pensar en eso", fue la respuesta que, según el arquero, le dio Messi cuando le preguntó por el momento en que decida dejar el fútbol profesional.

La frase refleja el presente del capitán argentino, quien continúa plenamente enfocado en competir y evita proyectarse hacia el final de su carrera, pese a que el tema aparece cada vez con mayor frecuencia entre hinchas, periodistas y exfutbolistas.

Enfocado en el presente

Mientras las especulaciones sobre su retiro crecen, Messi sigue demostrando que su prioridad continúa siendo el rendimiento dentro del campo de juego. El rosarino lidera a la Selección argentina en el Mundial 2026, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya aseguró su clasificación a los 16avos de final.

El cuerpo técnico incluso analiza administrar sus minutos en el último partido de la fase de grupos para preservarlo de cara a los cruces eliminatorios, una decisión que refleja la importancia que sigue teniendo dentro del plantel.

Un futuro que todavía espera

Las declaraciones de Ustari permiten conocer una faceta más personal del capitán argentino. Aunque el retiro es un tema que inevitablemente sobrevuela cada temporada, Messi no parece dispuesto a detenerse a pensar en ese momento.

Por ahora, su cabeza está puesta en seguir compitiendo al máximo nivel y en perseguir nuevos objetivos con la camiseta albiceleste. El futuro podrá esperar; el presente, para el capitán argentino, sigue estando dentro de una cancha de fútbol.