La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 no solo dejó festejos deportivos. También abrió un nuevo capítulo en la disputa política entre el presidente Javier Milei y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Tras el triunfo por 3-1 frente a Suiza, Milei publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que rápidamente se viralizó: "Dice Cristina que, viendo el partido, sufrió como una condenada". La frase fue interpretada como una ironía dirigida a la situación judicial que atraviesa la exmandataria.

El comentario hizo referencia a la condena que pesa sobre Fernández de Kirchner, quien cumple una pena de seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario, con tobillera electrónica y un régimen de visitas establecido por la Justicia.

Como suele ocurrir con las publicaciones del mandatario, el mensaje generó un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraron la chicana, otros cuestionaron que utilizara un triunfo de la Selección para volver a confrontar con la exvicepresidenta.

La publicación apareció pocas horas después de que Argentina eliminara a Suiza y asegurara su lugar entre los cuatro mejores equipos del Mundial. Con ese resultado, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni avanzó a las semifinales, donde enfrentará a Inglaterra en busca de un lugar en la final.