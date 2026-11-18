Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña quedaron en el centro de la escena mediática luego de las recientes declaraciones del creador de Luzu TV. En su paso por el ciclo que conduce Mario Pergolini, el empresario aclaró que sus dichos anteriores fueron sacados de contexto y aseguró que vive un presente sentimental muy bueno junto a la bailarina.

Para terminar con las especulaciones sobre una supuesta crisis, el animador explicó con sinceridad cómo transitan este vínculo consolidado. "Me sacaron de contexto. Yo dije que ya no estamos en la etapa de enamoramiento, pero que estamos en el mejor momento de la pareja. La llama no está apagada, está más que encendida", comenzó diciendo en la entrevista.

Lejos de mostrarse afectado por los rumores que circularon en los medios, el productor enfatizó la estabilidad emocional que construyeron en el último tiempo. Sobre esta actualidad con su novia, el referente del streaming sostuvo sin vueltas: "Estamos en una etapa hermosa donde nos sentimos en familia, nos sentimos en paz".

Durante la charla, Mario Pergolini aprovechó la solidez del noviazgo para indagar sobre los proyectos personales y la posibilidad de agrandar la familia. "¿Te gustaría ser padre? ¿Tenés esa fantasía?", sostuvo Mario frente a las cámaras, buscando conocer si la paternidad es un tema recurrente en la intimidad de los jóvenes.

Sincero a la hora de dar su respuesta, el comunicador reconoció que a sus 33 años la idea de tener hijos empieza a sobrevolar la relación, aunque todavía no convivan. "Es algo que últimamente empezamos a charlar. La verdad es que creo que uno nunca se siente preparado para serlo, estamos en un momento de mucho laburo para los dos", respondió Nico.

De este modo, la posibilidad de convertirse en padres ya forma parte de las conversaciones cotidianas entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña. Sin embargo, el conductor dejó en claro que no tienen apuro por acelerar los tiempos, ya que ambos priorizan sus exigentes proyectos profesionales mientras disfrutan de esta etapa de plenitud y proyección a futuro.