Wanda Nara y Martín Migueles ya llevan más de un año en pareja y se muestran muy consolidados, dejando atrás lo que fue el romance de la mediática con L-Gante. En una reciente aparición pública tras el debut en stream de su padre, la conductora de MasterChef Celebrity brindó declaraciones a la prensa sobre este presente amoroso y destacó que el empresario es un pilar fundamental en su día a día, especialmente en la crianza de sus hijos.

Al ser consultada sobre la dinámica de la pareja, la empresaria sorprendió a los cronistas al definir cómo viven el día a día y aseguró que no tiene ataduras. "La relación es muy tranquila, muy libre. Me refiero a que hago lo que quiero. Soy sagitariana, necesito todo el tiempo un poco de aire", sostuvo Wanda Nara, remarcando además que su novio mantiene un perfil bajo y no busca convertirse en una figura mediática.

La conductora también profundizó en los motivos que la llevaron a apostar por este romance, haciendo hincapié en la estabilidad emocional y el acompañamiento constante. "Me enamoró de él que es muy sano, muy tranquilo, se ocupa y me ayuda mucho con situaciones con los adolescentes. Me ayuda en lo profesional, en algunos contratos", explicó sobre Martín Migueles, con quien prácticamente convive y quien la acompaña hasta las grabaciones de televisión.

El fuerte lazo familiar quedó en evidencia tiempo atrás, cuando la hija de Wanda Nara le escribió directamente al empresario para pedirle ayuda durante el escándalo que protagonizó con Mauro Icardi. Por otro lado, tanto la animadora como su círculo íntimo parecen restarle importancia a los conflictos legales que enfrenta Martín Migueles, dejando ese tema en un segundo plano frente a la armonía que comparten.

La definición de vínculo libre que utilizó la mediática permite comprender mejor sus recientes idas y vueltas televisivas en MasterChef Celebrity junto a Nazareno Casero y Grego Rossello. De esta manera, queda claro que Martín Migueles comprende perfectamente las reglas del espectáculo y entiende que los coqueteos frente a cámara forman parte exclusiva del show.